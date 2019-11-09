9 رسائل خطرة إحداها تعني أن متصفحك مخترق!

المواطن - متابعة

وصل خطر الاختراق إلى المتصفحات، حيث أصيب متصفح فايرفوكس من القراصنة عبر ثغرة افتتحوها ولها مقدمات تحذرك وتطلب منك أمورًا عدة؛ لذا عليك الحذر عند وجودها.

وفقًا لما نقل “سبوتنيك”، عن موقع zdnet” المتخصص في التكنولوجيا والتقنية، وجد القراصنة طريقة جديدة لإغلاق متصفح فايرفوكس وتعليق عمله، عن طريق عملية احتيال لإقناع الضحايا بأنَّهم بحاجة إلى الاتصال بالخط الساخن “دعم Windows” الزائف.

الخدعة تنطوي على أنَّ أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لديها ترخيص غير شرعي، وإذا لم يتصل الضحايا في غضون 5 دقائق، يهدد الهاكرز بتعطيل الكمبيوتر.

ويسيء المحتالون استخدام خطأ في فايرفوكس يسمح لهم منذ سنوات بإرغام المستخدمين على إدخال بريدهم لتسجيل الدخول، مع تقديم مطالبات متواصلة “للمصادقة المطلوبة”.

وتعمل المطالبات بمثابة سجن في المتصفح لأنَّها تمنع المستخدمين من مغادرة المتصفح أو إغلاقه.

وفي شهر يوليو، أصدرت موزيلا إصلاحًا في Firefox 68 كان يهدف إلى منع هذا الهجوم.

تضمن الإصلاح حظر جميع أنواع مطالبات “المصادقة المطلوبة”، بما في ذلك تلك التي جرى إنشاؤها بواسطة المجال الرئيسي للموقع.

ورغم كل تلك الإصلاحات، وجد جيروم سيجورا رئيس الاستخبارات في شركة Malwarebytes، هذا الأسبوع، أنّ المحتالين وجدوا طريقة تسمح لهم باستخدام التكتيكات السابقة نفسها لإيقاع الضحايا.

وقدم سيجورا منذ ذلك الحين تقريرًا عن الأخطاء لـMozilla ويعمل مطوروها على إصلاح لإصدار قادم في المستقبل.

وتظهر على الصفحة رسائل عديدة، عليك الحذر عند مصادفتك لها، ومنها:

لا تتجاهل هذا التحذير المهم.

يرجى التوقف وعدم إغلاق الكمبيوتر.

مفتاح التسجيل للكمبيوتر الخاص بك مغلق.

لماذا حظرنا جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟

مفتاح تسجيل Windows غير قانوني.

يستخدم سطح مكتب Windows هذا برامج مقرصنة.

يرسل سطح مكتب Windows هذا فيروسات عبر الإنترنت.

تمّ اختراق سطح مكتب Windows هذا.

يرجى الاتصال بنا في غضون 5 دقائق لمنع تعطيل حسابك.