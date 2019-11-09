9 فائزين بجائزة الملك خالد

المواطن - الرياض

يرعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة “شركاء التنمية” و”التميز للمنظمات غير الربحية” و”الاستدامة” في مدينة الرياض.

وتُمنح جائزة الملك خالد سنوياً لزيادة التنافس على تقديم أفضل المبادرات والمشاريع التنموية التي تسجل أثر الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة هذا العام لـ9 فائزين، ففي “شركاء التنمية” حصدت مبادرة “وتين” المركز الأول، فيما حلت مبادرة “إحياء” ثانياً، وجاءت مبادرة “دراجتي السعودية” في المركز الثالث.

أما “التميز للمنظمات غير الربحية” فقد حقق المركز الأول فيه “جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة ـ أسرتي”، وجاءت “الجمعية الأولى” في المركز الثاني، فيما حلت “جمعية زهرة لسرطان الثدي” في المركز الثالث.

وفي “الاستدامة” نالت “شركة أرامكو ـ مصفاة ينبع” المركز الأول، فيما حلت “شركة تاتا للخدمات الاستشارية” بالمركز الثاني و”شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” ثالثاً.

وتأتي الرعاية الملكية للجائزة ضمن دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافة وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية، على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع.