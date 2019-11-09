9 #وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة الدمام، وفق المسميات التالية :
1 – موظف استقبال
تفاصيل عن الوظيفة
القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال
مجموع الوظائف: 1
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : مدرسة ثانوية أو أقل
الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات
2 – ممثل خدمه عملاء
تفاصيل عن الوظيفة
القسم: خدمة العملاء ودعمهم
مجموع الوظائف: 3
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : دبلوم
الحد الأدنى من الخبرة: 3 سنوات
3 – مشرف خدمات عملاء
تفاصيل عن الوظيفة
القسم: خدمة العملاء ودعمهم
مجموع الوظائف: 1
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : شهادة بكالوريوس
الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات
4 – مدير علاقة
تفاصيل عن الوظيفة
القسم: خدمة العملاء ودعمهم
مجموع الوظائف: 2
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : شهادة بكالوريوس
الحد الأدنى من الخبرة: 4 سنوات
5 – سكرتير المركز
تفاصيل عن الوظيفة
القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال
مجموع الوظائف: 2
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : شهادة بكالوريوس
الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات
– للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .