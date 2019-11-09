9 #وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف

9 #وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف

2019/11/02
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة الدمام، وفق المسميات التالية :

1 – موظف استقبال ‏
تفاصيل عن الوظيفة
القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال
مجموع الوظائف: 1
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : مدرسة ثانوية أو أقل
الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات

2 – ممثل خدمه عملاء ‏

تفاصيل عن الوظيفة
القسم: خدمة العملاء ودعمهم
مجموع الوظائف: 3
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : دبلوم
الحد الأدنى من الخبرة: 3 سنوات

3 – مشرف خدمات عملاء ‏

تفاصيل عن الوظيفة
القسم: خدمة العملاء ودعمهم
مجموع الوظائف: 1
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : شهادة بكالوريوس
الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات

4 – مدير علاقة ‏
تفاصيل عن الوظيفة
القسم: خدمة العملاء ودعمهم
مجموع الوظائف: 2
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : شهادة بكالوريوس
الحد الأدنى من الخبرة: 4 سنوات

5 – سكرتير المركز ‏
تفاصيل عن الوظيفة
القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال
مجموع الوظائف: 2
نوع الوظيفة: دوام كامل
المستوى الوظيفي: موظف مهني
التعليم : شهادة بكالوريوس
الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات

– للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .


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