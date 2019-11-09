9 #وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة الدمام، وفق المسميات التالية :

1 – موظف استقبال ‏

تفاصيل عن الوظيفة

القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال

مجموع الوظائف: 1

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : مدرسة ثانوية أو أقل

الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات

2 – ممثل خدمه عملاء ‏

تفاصيل عن الوظيفة

القسم: خدمة العملاء ودعمهم

مجموع الوظائف: 3

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : دبلوم

الحد الأدنى من الخبرة: 3 سنوات

3 – مشرف خدمات عملاء ‏

تفاصيل عن الوظيفة

القسم: خدمة العملاء ودعمهم

مجموع الوظائف: 1

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : شهادة بكالوريوس

الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات

4 – مدير علاقة ‏

تفاصيل عن الوظيفة

القسم: خدمة العملاء ودعمهم

مجموع الوظائف: 2

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : شهادة بكالوريوس

الحد الأدنى من الخبرة: 4 سنوات

5 – سكرتير المركز ‏

تفاصيل عن الوظيفة

القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال

مجموع الوظائف: 2

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : شهادة بكالوريوس

الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات

– للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .