9 #وظائف شاغرة لدى شركة العليان عبر برنامج تمهير

المواطن - الرياض

أعلنت شركة العليان للخدمات الغذائية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في مدينة ( الرياض ، جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :

• محاسب ‎ / للرجال

الرياض , الرياض

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 5

• محاسب ‎ / للرجال

جدة , مكة المكرمة

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

• أخصائي موارد بشرية ‎ / للرجال والنساء

الرياض , الرياض

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

• للتفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا) .