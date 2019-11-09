9 #وظائف شاغرة لدى شركة العليان عبر برنامج تمهير

أعلنت شركة العليان للخدمات الغذائية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في مدينة ( الرياض ، جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :
• محاسب / للرجال
الرياض , الرياض
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 5
• محاسب / للرجال
جدة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
• أخصائي موارد بشرية / للرجال والنساء
الرياض , الرياض
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
• للتفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا) .