9 #وظائف شاغرة لدى شركة العليان عبر برنامج تمهير

9 #وظائف شاغرة لدى شركة العليان عبر برنامج تمهير

2019/11/05
الساعة 9:34 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة العليان للخدمات الغذائية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في مدينة ( الرياض ، جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :

• محاسب ‎ / للرجال
الرياض , الرياض
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 5

• محاسب ‎ / للرجال
جدة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

• أخصائي موارد بشرية ‎ / للرجال والنساء
الرياض , الرياض
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

• للتفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا) .


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