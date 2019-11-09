9 #وظائف للرجال والنساء بالشرقية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تمويل الأولى عن توفر (9) وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في ( الراكة , المنطقة الشرقية) وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وفق المسميات التالية:

• محاسب تكاليف ‎

الراكة , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

• محلل تمويل شركات ‎

الراكة , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 3

• أخصائي ائتمان ‎

الراكة , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

• مسؤول شكاوى ‎

الراكة , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

– للتقديم من خلال الرابط ( هنا ).