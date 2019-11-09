9 #وظائف للرجال والنساء بالشرقية
من خلال برنامج دعم التوظيف

9 #وظائف للرجال والنساء بالشرقية

2019/11/18
الساعة 9:27 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلنت شركة تمويل الأولى عن توفر (9) وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في ( الراكة , المنطقة الشرقية) وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وفق المسميات التالية:

• محاسب تكاليف ‎
الراكة , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

• محلل تمويل شركات ‎
الراكة , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 3

• أخصائي ائتمان ‎
الراكة , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

• مسؤول شكاوى ‎
الراكة , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

– للتقديم من خلال الرابط ( هنا ).

 

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