9 #وظائف للرجال والنساء بالشرقية

أعلنت شركة تمويل الأولى عن توفر (9) وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في ( الراكة , المنطقة الشرقية) وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وفق المسميات التالية:
• محاسب تكاليف
الراكة , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
• محلل تمويل شركات
الراكة , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 3
• أخصائي ائتمان
الراكة , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
• مسؤول شكاوى
الراكة , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
– للتقديم من خلال الرابط ( هنا ).
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