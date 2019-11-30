936 مستفيدًا من الفعاليات الإرشادية بصحة حفر الباطن

المواطن - حفر الباطن

نظم مستشفى الرعاية المديدة بصحة حفر الباطن 11 فعالية خلال ثلاثة أشهر، حيث استفاد من الفعاليات والحملات المتنوعة 936 مستفيدًا، عبر برامجها الوقائية والعلاجية وما تم تقديمه من نصائح وإرشادات استهدفت كافة الشرائح في المجتمع؛ بهدف توعيتهم في كل ما يخص التثقيف الصحي، والمعلومات الصحية من خلال الاتصال المباشر مع الأطباء والأخصائيين في التوعية، كما اشتملت الأركان والحملات والفعاليات على الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية.

وأكدت صحة حفر الباطن أنها حريصة على تحقيق تطلعات القيادة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تنفيذ الحملات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية لتوعية أفراد المجتمع بأهمية التثقيف الصحي والمساهمة في إنشاء جيل على قدر عالٍ من الوعي الصحي.