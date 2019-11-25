65 سيدة مجتمع بدورة الظواهر السلبية

المواطن - الرياض

أقام القسم النسوي بمركز التنمية الاجتماعي بوادي الدواسر، بالتعاون مع مركز أجيال، دورة بعنوان “معالجة الظواهر السلبية”، تحدثت فيها المدربات المعتمدات بيان الوافي وبدرية آل جريد وسارة آل دخنان وتذكار آل جوبان، بحضور 65 من سيدات المجتمع.

وتهدف هذه الدورة إلى إكساب المتدربة المهارات اللازمة لعلاج الظواهر السلبية، ورفع المستوى الفكري للمجتمع، ومعرفة أهم عوامل نجاح المجتمع بمختلف شرائحه، والتعرف على كيفية مواجهة المخاطر والتحديات.

وكانت المحاور الرئيسية للدورة هي تعريف الظواهر السلبية وأنواعها وأضرارها على الفرد والمجتمع وتبيان أكثر الظواهر السلبية المنتشرة في وقتنا الراهن والتحذير منها، وطرح بعض الحلول لعلاجها والوقاية منها، وصاحب الدورة التي استمرت يومين ورشة عمل تفاعلت معها الحاضرات.

وفي ختام الدورة، قدمت رئيسة القسم النسوي الشكر والتقدير للمدربات على ما قدمنه من جهود خلال الدورة ولجميع القائمات عليها من منسوبات المركز والحاضرات.