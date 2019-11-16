MBC FM تحتفل بالذكرى الـ25 على تأسيسها

المواطن - الرياض

بحضور رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، احتفلت إذاعة MBC FM بمرور ربع قرن على انطلاق بثّها الإذاعي، لتطفئ شمعة تأسيسها الخامس والعشرين في العاصمة السعودية الرياض، وسط كوكبةٍ من نجوم الفن في العالم العربي، وحشدٍ من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجوه MBC وعدد من كبار المدعوّين والضيوف.

في هذا السياق، وضمن احتفالية خاصة أُقيمت في رحاب فندق فيرمونت – الرياض، شارك عدد من نجوم الفن والغناء والموسيقى فرحة MBC FM بالمناسبة، فقدموا وصلات طربية تفاعلوا خلالها مع الحاضرين والمدعوّين الذين تحلّقوا بدورهم حول نجومهم المحبّبين ورددوا معهم نخبة من أشهر أغانيهم، والتقطوا الصور التذكارية بصحبة فنانين لطالما أثرَوْا الفضاء الإذاعي لـMBC FM وبانورما FM بموسيقاهم وأغانيهم وحضورهم.

ألقى زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في “مجموعة MBC”، كلمةً أثنى خلالها على ريادةMBC FM واستئثارها بأسماع وقلوب الملايين في المملكة”. كما توجه حمزة بكلمة خاصة إلى رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” الشيخ وليد آل ابراهيم، واصفاً إياه بـ “الرجل الذي يقف وراء كل نجاح تحقّقه المجموعة على تَنوّع منصّاتها الإعلامية واختلافها”.

وأشار حمزة إلى أن “الكثير من إعلاميي MBC ونجوم شاشاتها ومنصّاتها، وكذلك إعلاميي العالم العربي، بدؤوا مسيرتهم من MBC FM، فَتَتلْمَذوا في رحاب MBC، وتَتَلْمَذَ بالتالي على أيديهم عشرات بل مئات من الخُبرات والكفاءات التي نراها ونسمعها ونلمس إبداعها كل يوم، فباتت إذاعتا MBC FM وبانوراما FM جزءاً لا يتجزّء من ماضي وحاضر أجيال من ملايين المستمعين في المملكة”.

وفي ختام كلمته حرص حمزة على استحضار ذكرى الإعلامي الراحل سعود الدوسري الذي وصفه بـ”الزميل والصديق والأخ”، موجهاً الشكر والثناء إلى “فريق الأوائل” وعلى رأسهم المشرف العام على المجموعة الأستاذ علي الحديثي، وكذلك الزملاء السابقين والحاليين، مشيداً بما قدّموه، عازياً الريادة والنجاح اللذين أحرزهما القطاع الإذاعي في MBC إلى “ولاء المستمعين وثقة المعلنين على الدوام.”

وكانت MBC FM قد بدأت بالاحتفال مع جمهور مستمعيها بمرور ربع قرن على انطلاق بثّها الإذاعي تحت شعار “عِشرة عمر”، وذلك عبر مسابقات حيّة على الهواء وجائزة بقيمة 25 ألف ريال، وغيرها من الفعاليات والمسابقات والهدايا العينية والنقدية، فضلاً عن مقابلات خاصة ورسائل تهنئة حصرية من كبار فناني ونجوم الخليج والعالم العربي الذين أحبوّا مشاركة MBC FM عيدَها.