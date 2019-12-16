آبل تطرح ماك برو بنحو 200 ألف ريال!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

طرحت آبل أحدث طرازات MAC PRO لأجهزة الكمبيوتر المكتبي للبيع، بسعر 53 ألف دولار (198.8 ألف ريال).

وبحسب موقع ذا فيرج، المختص بأخبار التكنولوجيا، فإن أولئك الذين لديهم ميزانية غير محدودة، ومن عشاق عملاق الشركة التكنولوجية، بإمكانهم الآن الاستمتاع بإمكانيات المعالجة وقدرات التخزين المتاحة الرائعة.

السعر الأساسي للجهاز يبلغ 6 آلاف دولار (22.5 ألف ريال) ،بمعالج INTEL XEON الثماني النواة، ومساحة تخزين 256 غيغابايت ومساحة ذاكرة 32 غيغابايت، لكن إذا أردت النسخة المثالية، فستضطر لإنفاق 52 ألف دولار، وذلك للحصول على معالج 28 كور، وذاكرة 1.5 تيرابايت، ومساحة تخزين 4 تيرابايت.

وتأتي تسعير الإضافات كالتالي:

معالج Intel Xeon W سعة 28 كور، بـ 7 آلاف دولار إضافي.

حامل الشاشة الذي يبدو إضافة بسيطة، بـ ألف دولار.

ذاكرة 1.5 تيرابايت بـ 25 ألف دولار.

أقراص SSD بسعة تخزينية تبلغ 4 تيرابايت بـ 1400 دولار.

وحدة معالجة الرسومات AMD Radeon Pro Vega II Duo، بـ 10800 دولار.

ثم هناك بطاقة تسريع Afterburner اختيارية بقيمة 2000 دولار.

هذه الإضافات تعني أن سعر ماك برو الجديد أغلى من سعر سيارة تسلا 3 التي تتوفر بسعر 35 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 131 ألف ريال.

يشك المحللون في أنه سيكون هناك عدد قليل من المتقدمين للنسخة الكاملة الأداء من جهاز Mac Pro الجديد، بحسب موقع فوربس، لكن ما تفعله شركة آبل لا يتعارض مع شركات تصنيع الأجهزة الأخرى، حيث تُباع العديد من أجهزة اللاب توب حاليًا دون لوحات المفاتيح وبعض الأجزاء الأخرى، ويضطر العديد من المشترين إلى إضافة سعة إضافية لجعلها ذات قيمة، بمعنى آخر، فحاليًا لا يمكنك تصديق الأسعار الأولية للاب توب؛ لأنه على الأرجح سيكلف أكثر.