آخر استعدادات جوشوا ورويز لـ نزال #الدرعية التاريخي
المقرر إقامته السبت المقبل

آخر استعدادات جوشوا ورويز لـ نزال #الدرعية التاريخي

2019/12/03
الساعة 9:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الملاكمان البريطاني أنطونيو جوشوا والمكسيكي أندي رويز، اليوم الثلاثاء، استعداداتهما للمشاركة في نزال الدرعية التاريخي المقرر إقامته، يوم السبت المقبل.

وظهر بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل آندي رويز في كامل الجاهزية أثناء التدريبات المفتوحة، التي أُقيمت اليوم قبل نزال الدرعية التاريخي ضد جوشوا.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للملاكم البريطاني جوشوا اليوم، مؤكدًا جاهزيته خلال استعداداته الأخيرة لمنافسات نزال الدرعية التاريخي.

وأُعلن اليوم عن طرح تذاكر إضافية لنزال الدرعية التاريخي بين أنطونيو جوشوا وآندي رويز، وجاءت الأسعار كالتالي الفئة 3 من 999 إلى 1350 ريالًا، والفئة 2 من 1750 لـ2600 ريال.

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