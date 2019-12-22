آخر التطورات حول مصير السومة مع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أصبح مصير النجم السوري عمر السومة، مع النادي الأهلي الشغل الشاغل للجماهير الأهلاوية، التي لا تتمنى رحيل قناصها وهدافها عن الفريق الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء مؤخرًا حول نية نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، التعاقد مع السومة في حال قرر الرحيل عن الأهلي.

ولا يعد نادي شباب الأهلي دبي هو الوحيد الذي ذُكر اسمه حول تحركه لضم السومة، بل ذُكر اسم الأهلي المصري ونادي النصر في الدوري السعودي.

وكان سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر السابق، قالها صراحة حول التعاقد مع السومة قائلًا: “بكل صراحة ووضوح أقولها.. نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقًا أمامنا، بإذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي.. كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلًا”.

وعلى الفور قرر ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة الأهلي الأسبق، تمديد عقد السومة حتى عام 2021، خاصة أن السومة يُعد واحدًا من العناصر الأساسية لدى الراقي.

وكان السومة ذكر في تصريحات سابقة أنه رفض عروض عديدة للانضمام إلى نادي النصر كما رفض عروضًا من أندية صينية.

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