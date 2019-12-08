آراء جماهيرية متباينة تعقيبًا على خسارة الأخضر

المواطن - محمد سمعه

أبدت الجماهير السعودية حزنها الشديد، وذلك بعد خسارة المنتخب السعودي اليوم الأحد للقب خليجي 24 أمام المنتخب البحريني بهدف دون رد.

واتفقت معظم آراء الجماهير عبر تويتر على أن الأخضر لم يُظهر أنيابه الهجومية الحقيقية في مباراة البحرين، بجانب عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينارد على قراءة نقاط الضعف في المنتخب البحريني من أجل إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الأحمر.

وانتقد البعض إهدار قائد المنتخب السعودي، سلمان الفرج، لركلة الجزاء في الشوط الأول حيث رأى البعض منهم أن إحرازها كان سيحقق فارقًا إيجابيًّا للمنتخب السعودي ويقربه من تحقيق اللقب الخليجي.

وقال فئات أخرى من الجماهير: إن الأخضر حقق مجهودًا يُشكر عليه بوصوله للنهائي، خاصة أن المنتخب السعودي لم يكن مرشحًا من البداية للقب الخليجي بعد الخسارة أمام منتخب الكويت بالجولة الأولى.

وتمكن اللاعب محمد الرميحي من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب البحريني في الدقيقة السبعين بعد عرضية أرضية، لم يتعامل معها دفاع المنتخب السعودي بالشكل المطلوب.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي أمام البحرين بالتعادل السلبي، ضمن مباراة نهائي كأس الخليج في نسخته الرابعة والعشرين.

ولم ينجح سلمان الفرج في تنفيذ ركلة الجزاء حيث سددها بعيدًا عن شباك منتخب البحرين في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

كذلك سدد اللاعب سالم الدوسري كرة ارتطمت بعارضة المنتخب البحريني ليُحرم من إحراز الهدف الأول للأخضر.

وفي الشوط الثاني لم يظهر الأخضر بالأداء الهجومي القوي، كذلك تعامل دفاع منتخب البحرين مع الهجمات السعودية القليلة بشكل جيد.

واستغل الرميحي خطأ وعدم تمركز صحيح من دفاع الأخضر ليُحرز الهدف الوحيد في المباراة عند حلول الدقيقة السبعين.

وبهذه النتيجة يُتوج منتخب البحرين بلقب خليجي 24 للمرة الأولى في تاريخه.