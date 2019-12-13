آسيا 2020 هدف جوليانو مع #النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب البرازيلي جوليانو دي باولا، عن تمنياته بحصد لقب دوري أبطال آسيا 2020 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعدما عانده الحظ في نسخة 2019.

ونشر البرازيلي جوليانو إحصائية لمشاركاته مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، والتي ودعها فريقه من الدور ربع النهائي.

وكشفت الإحصائية عن أبرز أرقام جوليانو في آسيا 2019، حيث شارك في 9 مباريات، فصنع هدفين آخرين، وسجل 8 أهداف، 6 منها داخل الأرض، وهدفان بالخارج، ليكون هداف النصر في البطولة.

وعلق جوليانو على هذه الإحصائية قائلًا: “كانت تلك إحصائيات الاتحاد الآسيوي عام 2019، لسوء الحظ، لم نتمكن من تحقيق أهدافنا، لكننا سنقاتل من أجل ذلك في عام 2020 وتحقيق آسيا”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد الخسارة أمام السد في ربع النهائي، حيث فاز بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب بالرياض، قبل أن يخسر بنتيجة 3/1 في الدوحة.

يُذكر أن قرعة دوري أبطال آسيا 2020 أسفرت عن تواجد النصر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كلًا من؛ السد القطري، سباهان الإيراني، والفريق المتأهل من الدور التمهيدي “بونيودكور، العين، الزوراء”.