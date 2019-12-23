آل الشيخ يبحث التعاون المشترك مع رئيس برلمان باكستان

المواطن - واس

أعرب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر, عن تقدير بلاده لما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من جهودٍ جليلة لخدمة حجاج بيت الله والمعتمرين من أنحاء العالم.

ونوه بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون والأخوة بين قيادتي وشعبي البلدين المملكة وأنها في أفضل حالاتها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.

ورحب رئيس الشورى برئيس الجمعية الوطنية الباكستانية مؤكدًا أن علاقة المملكة بجمهورية باكستان علاقة أخوية تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين معربا عن أمله أن تسهم تلك الزيارة عن تعزيز العلاقات على المستويات كافة ولاسيما على المستوى البرلماني لافتًا إلى أهمية دور لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة في توثيق هذه العلاقة من خلال تبادل الزيارات البرلمانية بين المجلسين، والعمل على رفع مستوى التعاون والتنسيق البرلماني بينهما.

من جانبه قدم رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية التهنئة للمملكة على تسلمها رئاسة قمة العشرين التي ستعقد في الرياض 2020.

وأكد أن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية, مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين بلاده والمملكة وصلت إلى مستويات رفيعة، مشيراً إلى حرص باكستان على دعم وتعزيز العلاقات مع المملكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الشعب الباكستاني يكن الحب والتقدير للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا، وأن الجالية الباكستانية التي تعيش في المملكة وتسهم في نمو المملكة وبنائها يعتبرون المملكة بلدهم الثاني.

كما قدم رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية شكره وتقديره لرئيس مجلس الشورى على دعوته لزيارة المملكة والوفد المرافق له، متطلعًا أن تسهم الزيارات المتبادلة في تقوية أواصر العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال الجلسة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك وقع رئيس مجلس الشورى ورئيس الجمعية الوطنية الباكستاني على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بينهما في العمل البرلماني على المستوى الثنائي وفي المحافل الإقليمية والدولية.

وفي تصريح صحفي, أكد ورئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان أن المملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين لها أهمية خاصة للباكستان من الناحية الدينية والثقافية والتاريخية، معرباً عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم بين المجلسين بتعزيز مسارات التعاون والتنسيق البرلماني بينهما.

حضر جلسة المباحثات ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.

وقد أقام ورئيس مجلس الشورى بهذه المناسبة مأدبة غداء على شرف رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية والوفد المرافق له، حضرها نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني, مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية بالمجلس وأعضاء الوفد الباكستاني الزائر.

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