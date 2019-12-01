آل الشيخ يدرس إقامة مباريات اعتزال لـ العويران ومسعد

المواطن - مروة نبيل

يعتزم رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إقامة مزيد من مباريات الاعتزال لنجوم كرة القدم السعودية خلال الفترة المقبلة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “طلبت من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات للكابتن سعيد العويران والكابتن خالد مسعد أتمنى يتواصلون مع الترفيه”.

وتكفل تركي آل الشيخ بحفل اعتزال ياسر القحطاني الذي سينطلق، بعد قليل، بين فريق أصدقائه تحت قيادة مدرب الزعيم السابق، الأرجنتيني رامون دياز، وفريق الهلال.

وأعلن تركي آل الشيخ اليوم عن جاهزية الهيئة العامة للترفيه بإقامة حفل اعتزال لقائد نادي الهلال محمد الشلهوب مع فريق عالمي، في حالة اتخاذه هذا القرار.

وسبق أن طالبت الجماهير تركي آل الشيخ بإقامة حفل اعتزال لنجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، سعيد العويران، خاصة أنه حقق إنجازات كبيرة من الأخضر، ومن أبرزها هدفه في نهائيات كأس العالم 1994.

كما طالب الجمهور وبعض الإعلاميين بإقامة حفل اعتزال لنجم النادي الأهلي والمنتخب السعودي السابق، خالد مسعد لتاريخه الكبيرة.