آل الشيخ يسعى للاستحواذ الكامل على نادي ألميريا

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، يسعى للاستحواذ بنسبة 100% على النادي خلال الفترة الحالية.

وكان حساب نادي ألميريا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قد أعلن الشهر الماضي أن آل الشيخ رفع نسبة تملكه لتصل إلى 99.8%.

وأشارت صحيفة Diario de Almería الإسبانية، إلى أن آل الشيخ عرض شراء النسبة القليلة المتبقية من أسهم نادي ألميريا بأربعة أضعاف قيمتها، إلا أن أصحاب هذه الأسهم رفضوا عرضه المغري.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أنه تم التصديق على الاقتراح بمنع المساهمين صاحب هذه الأسهم من الإشراف على حسابات نادي ألميريا، ومعرفة ما يتم داخل الاجتماعات، أو يكون لهم أصوات معارضة داخل مجلس الإدارة.

وأعلن تركي آل الشيخ تملكه لنادي ألميريا الإسباني الناشط في دوري الدرجة الثانية، شهر أغسطس الماضي، ودعم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة قادته للتألق خلال منافسات هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، حيث نجح في الفوز 9 مرات، وتعادل 9 مرات، وخسر 3 مرات فقط.

تابعنا على تواصل معنا على