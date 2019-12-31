آل معمر: ثقتي في نزاهة لجنة المسابقات بلا حدود

المواطن - مروة نبيل

دعم رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، لجنة المسابقات بعد توجيه انتقادات حادة لها خلال الفترة الأخيرة.

وقال آل معمر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ثقتي في كفاءة ونزاهة رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد وعضويها عبدالعزيز الحميدي وعبدالمجيد المنصور لا حدود لها”.

وتابع تغريدته قائلًا: “طلبت منهم تطبيق اللوائح والمعايير، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع خصوصًا المشاركين آسيويًا.. إذا أصابوا فذلك لكفاءتهم.. وإن قصروا فأنا المسؤول الأول والأخير عن تقصيرهم”.

وجاءت تعليق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتزامن مع إصدار جدول مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي تم الإعلان عنه، مساء أمس الاثنين.

وكان مدرب نادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، قد انتقد مؤخرًا اللجنة بسبب جدولة مباريات الزعيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام، مؤكدًا أن اللاعبين لم يحصلوا على راحة.

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