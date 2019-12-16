أبرز أرقام جيسوس مع فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي بمستوى مميز، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، قبل مباراته المرتقبة ضد الهلال.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء يوم غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما تجاوز الزعيم فريق الترجي الرياضي التونسي في أولى مبارياته بالمونديال.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي 37 مباراة في جميع البطولات تحت قيادة جيسوس، نجح في تحقيق الفوز 28 مرة، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 3 لقاءات فقط.

وسجل لاعبو فلامنغو خلال فترة جيسوس 90 هدفًا، واستقبل 35 هدفًا، وحفاظ الفريق على نظافة شباكه 14 مرة، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3 أهداف أو أكثر في 16 مباراة، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

وكانت أول مباراة يخوضها فلامنغو تحت قيادة جيسوس ضد فورتاليزا، وحققت كتيبة خورخي الفوز بهدفين دون رد، فيما قاد فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 4/ 0 على سانتوس في آخر مبارياته قبل كأس العالم للأندية 2019.