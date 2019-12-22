أبرز الراحلين في التعديل الوزاري المصري

المواطن - متابعة

وافق البرلمان المصري على التعديل الوزاري الجديد والذي تضمن تغيير 10 وزارات، أبرزها التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة والشؤون النيابية، مضيفة أنه من المتوقع دمج وزارتي السياحة والآثار وإعادة وزارة للإعلام.

وشمل التعديل تولي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لحقيبتي الاستثمار والإصلاح الإداري، وخالد عناني، وزيرًا للسياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزيرًا للعدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، والطيار محمد منار كمال عبدالحميد عنبة، وزيرًا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي، والدكتور محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة، والمستشار علاء فؤاد أبو الحسن، وزيرًا للمجالس النيابية.

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