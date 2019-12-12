أبرز 10 فعاليات تشهدها #المملكة غدًا
ليلة الفلبين في البوليفارد

أبرز 10 فعاليات تشهدها #المملكة غدًا

2019/12/12
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تشهد المملكة غدًا العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية في الكثير من مناطق المملكة.

وسيكون عشاق الرياضة على موعد مع مباراة النصر والتعاون على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز فيما سيكون عشاق الترفيه على موعد مع حفل ليلة الفلبين ضمن موسم الرياض.

أما عشاق الشعر فسيكون لهم موعد مع محاورات موسم الرياض التي تستضيف كل أسبوع 4 شعراء من شعراء المحاورة يثرون تجربتهم الشعرية ويلهبون الأجواء الحماسية.

ويمكن الاطلاع على أبرز الفعاليات عبر الإنفوجراف التالي:

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