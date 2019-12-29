أبشر الجوازات يوضح طريقة نقل المعلومات من جواز قديم لجديد

المواطن - الرياض

أوضحت منصة أبشر التابعة للمديرية العامة للجوازات طريقة نقل المعلومات من الجواز القديم للجواز الجديد.

جاء ذلك في رد من أبشر الجوازات على سؤال مغرد قال فيه: السلام عليكم.. كيف أقدر انقل معلومات من جواز قديم إلى جديد للسائق الخاص ؟

ورد أبشر الجوازات في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله : “عليكم السلام ، أخي الكريم ، يرجى الدخول لحسابك بمنصة أبشر عبر الرابط المرفق واختيار خدمات المكفولين – تحديث معلومات الجواز للمقيمين (هنا الرابط).

يذكر أن أبشر، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية، ويتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، ويخدم التطبيق 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة.

أهداف أبشر:

• السرعة في الأداء وتحسين الخدمات

• تقليل أعداد المراجعين

• الربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية

• الحد من حالات التزييف والتزوير

• توفير المجهود والوقت للمواطنين والمقيمين

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