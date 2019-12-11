أبل تطلق تحديثًا لأجهزة آي أو إس لحماية الأطفال

المواطن - متابعة

تستعد عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة أبل، لطرح تحديث جديد لنظام تشغيلها “آي أو إس” على هواتف آي فون وساعات آي ووتش، في الأيام المقبلة، بضوابط أكثر تشددًا، تُمكن الأبوين من الحفاظ على الخصوصية، بالإضافة إلى دعم مفاتيح أمان أكثر قوة.

وحسب موقع “إنغادجيت” المتخصص في التقنية، فإن التحديث الجديد المتوقع طرحه في 12 ديسمبر الجاري يسمح للوالدين بتقييد الوصول إلى جهات الاتصال في وقت معين، وتحديد هوية الذي يمكن للأطفال التحدث معه، وتوقيت الحديث، عبر المكالمات الصوتية، والمرئية، وفيس تايم.

كما تتيح هذه الميزة إمكانية منع الأطفال من محادثات الفيديو مع الأصدقاء طوال الليل مثلًا.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم التحديث مفاتيح أمان جديدة باسم “FIDO2″، تسمح بتسجيل الدخول لحسابات مختلفة، دون تسجيل كلمة مرور، مع ضمان منع اختراقها من قبل أي متطفل، ودون حاجة لوضع ملصقات Memoji في لوحة المفاتيح.