أبها يحسم ديربي عسير بثلاثية في ضمك

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي أبها ديربي عسير الأول في الدوري السعودي للمحترفين بينه وبين ضمك، بالفوز على الأخير بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل التونسي سعد بقير هدفين لأبها في الدقيقتين الـ43 والـ49، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبها على ضمك بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني قلص ضمك الفارق، حيث نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد أبو سبعان بالدقيقة السادسة والستين.

وسجل سعد بقير “الهاتريك” محرزًا ثالث الأهداف لنادي أبها بالدقيقة السبعين، ثم سجل اللاعب جورجي فيليبي الهدف الثاني لضمك بالدقيقة الرابعة والتسعين.

وأصبح رصيد أبها بعد الفوز 23 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الـ16 والأخير.

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