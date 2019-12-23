أبها يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل مميز ضد التعاون، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك ونجح في تحقيق الفوز؛ ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

أبها يتألق:

وأشاد الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد بمستوى الفريق الأبهاوي، وقال: “المفاجآت تحدث دائمًا في مباريات الكؤوس، ولكن المفاجأة أن أبها فاز على التعاون وهو يريح لاعبين من أبرز نجومه الأساسيين بالدوري”.

وتابع الناقد الرياضي حاتم خيمي: “بعد فوز أبها على التعاون ستبدأ الفرق المملكة بالتحضير له بطرق مختلفة لذلك أعتقد أنه قد يواجه صعوبات أكبر في المباريات القادمة، ولكن النادي يستحق كل ما وصل إليه في الدوري وكأس الملك”.

وأضاف الخيمي خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “التعاطف دائمًا موجود مع الفرق الصاعدة، ولكن أبها بالفعل يقدم كرة قدم قوية وواقعية”.

وفي السياق ذاته، أشاد النقاد في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية بمستوى أبها ضد التعاون في كأس الملك، وقال هتان النجار: “هناك عمل جبار يقوم به مدرب أبها مع اللاعبين، ودكة الفريق جيدة.. وتأهله إلى دور الـ8 مستحق”.

وعلق الناقد الرياضي عادل عصام الدين قائلًا: “خرج التعاون خروج البطل وغير متوقع.. ومع الأجانب لا يوجد شيء اسمه مفاجأة.. ومن يستفيد من الأجانب هو المتفوق”.

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