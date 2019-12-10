أبها يستعد لمواجهة #الحزم بحضور أمير #عسير

المواطن - مروة نبيل

حضر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته ضد الحزم المقبلة.

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على “تويتر”، صورًا لأمير منطقة عسير في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، موضحًا أنه التقى برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني والذين استمعوا لتوجيهاته ودعمه قبل مباراة الحزم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.