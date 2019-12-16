أبها يواصل استعداداته لمواجهة الشباب

المواطن - حسن عسيري - أبها

أجرى الفريق الأول لكرة القدم تمرينه عصر أمس على ملعب نادي المصيف بالمسقي؛ استعدادًا لمواجهة نادي الشباب، ضمن الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز المدير الفني للفريق عبدالرزاق الشابي على الجانب التكتيكي مع لاعبي خط الدفاع، فيما أجرى لاعبو خط الهجوم تمارين على بناء الهجمات ومواجهة المرمى.

وبعد ذلك طبق الشابي مناورة على كامل الملعب طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سيتبعه في مواجهة نادي الشباب، وشهدت المناورة عدة توقفات لتصحيح الأخطاء ولإعطاء بعض التوجيهات.

من جانبه، واصل اللاعب خالد الزيلعي غيابه عن التدريبات بسبب ظروفه العائلية، بينما يواصل اللاعبان سميحان النابت وعمار النجار برنامجهما العلاجي برفقة الجهاز الطبي بعد شعورهما ببعض الآلام بعد مباراة الحزم الماضية.