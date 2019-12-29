أبها يُخالص أحمد مصطفى

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة نادي أبها مخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد مصطفى بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت إدارة نادي أبها شكرها وتقديرها للاعب أحمد مصطفى على ما قدمه خلال الفترة الماضية خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أحمد مصطفى قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها خلال شهر سبتمبر الماضي، قادمًا من جنت البلجيكي في صفقة انتقال حر، وتم قيده كلاعب مواليد.

وكان أحمد مصطفى طرفًا في احتجاج الاتحاد ضد أبها، حيث إنه كان مسجلًا في الاتحاد البلجيكي، وهو ما يخالف مشاركته كلاعب مواليد، كما أنه سبق وشارك مع المنتخب الأولمبي المصري، ولكن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على