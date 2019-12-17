أبها يُخالص خالد الزيلعي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع مخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خالد الزيلعي.

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على “تويتر”، صورًا أثناء توديع خالد الزيلعي للاعبي الفريق الأول، مؤكدًا أن رحيله بسبب ظروفه العائلية التي لم تسمح له بالاستمرار.

كما قدم مجلس إدارة نادي أبها الشكر للاعب خالد الزيلعي على ما قدمه خلال الفترة الماضية، والتي ساهم فيها مع الفريق بالصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.