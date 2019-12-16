أبوثنين عن مواجهة فلامنعو: الهلال يستمتع باللعب المفتوح

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الهلال والأخضر السابق، فيصل أبوثنين، أن الزعيم يُقدم أداء مميزًا عندما يلعب بشكل مفتوح، متوقعًا ظهوره بشكل جيد خلال مباراة ضد فلامنغو البرازيلي.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء يوم غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما تجاوز الزعيم فريق الترجي الرياضي التونسي في أولى مبارياته بالمونديال.

وقال: “ليلة مهمة بتاريخ الكرة السعودية وليس الهلال فحسب، ننتظر مباراة كبيرة جدًّا لفريق الهلال أمام ممثل أمريكا الجنوبية.. الكرة البرازيلية متسيدة العالم، استفدنا منها على مستوى اللاعبين والمدربين”.

وتابع: “في مواجهة فلامينغو البرازيلي، وصلنا إلى مرحلة التفوق على أنفسنا، وأصبحنا نقارع أساتذتنا في هذا المجال، وتعتبر ميزة لفريق الهلال أن يواجه فريق يلعب بضغطٍ عال، لأن الهلال يفضل اللعب المفتوح”.

وأضاف: “اللاعب الهلالي بشكل عام يستمتع باللعب المفتوح واستخدام المهارة، وهذا ما شاهدناه أمام الترجي، ولاعبو الهلال قادرون بمشيئة الله تعالى على الحضور في المواجهة كندّ قوي لفريق فلامنغو”.

وواصل نجم الهلال السابق، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “قدّم إدواردو مباراة كبيرة أمام الترجي، لذلك إشراك جوفينكو أساسيًّا أمام فلامينغو سيكون مجازفة من لوشيسكو”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “غياب محمد كنو مؤثر بلا شكّ، لكن عودة النجم الكبير عبدالله عطيف كافية لتغطية مكان كنو، سلمان الفرج وعبدالله عطيف يمتعون ويستمتعون في المباريات”.

واختتم فيصل أبوثنين تصريحاته الإذاعية قائلًا: “غياب سلمان الفرج مؤثر جدًّا لكن الروح العالية لدى الهلال حاليًّا تعوّض أي نقص”.