أبو شرارة: قدمنا مباراة كبيرة ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

أكد مازن أبو شرارة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ظهر بشكل مميز ضد النصر خاصة خلال أحداث الشوط الأول، إلا أن الطرد أثر على أدائهم.

وقال: “أعتقد قدمنا مباراة كبيرة أمام نادي النصر وفي الشوط الأول كنا متقدمين، وفي الشوط الثاني الطرد أثر علينا، وحصلوا على ركلتي جزاء وسجلوهما”.

وتابع: “في النهاية الكرة فوز وخسارة.. نبارك لنادي النصر وهارد لك لنا، وإن شاء الله نصحح أخطاءنا في الدوري، وهذا الأهم، ونرفع اسم ضمك ونكون أفضل في المباريات القادمة”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “هذه كرة القدم إذا ما تحافظ على شباكك وتسجل تستقبل أهدافًا هذا طبيعي”.

وعن تسجيله هدفين في أول مشاركة له هذا الموسم، علق مازن أبو شرارة قائلًا: “هذا توفيق.. والأهم تحقيق الفوز وأنا جاهز للمشاركة في أي وقت”.

ولعب النصر ضد ضمك اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز برباعية.

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