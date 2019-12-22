أتالانتا يُلقن ميلان خماسية تاريخية

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، في فخ الخسارة الثقيلة بخماسية دون رد أمام نادي أتالانتا ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان نادي أتالانتا، نجح في إحراز الهدف الأول في شباك ميلان، عند حلول الدقيقة العاشرة عبر اللاعب أليخاندرو غوميز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي أتالانتا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، انهار نادي ميلان تمامًا مما أعطى الفرصة لفريق أتالانتا لإحراز أربعة أهداف عبر كل من باساليتش في الدقيقة الـ61 وإليسيتش هدفين في الدقيقيتن الـ63 والـ72، واختتم الكولومبي مورييل بالهدف الخامس لأتالانتا في الدقيقة الرابعة والثمانين.

وتجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر في الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد أتالانتا بعد الفوز 31 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن ميلان يُعاني في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، حيث أقالت إدارة ميلان المدرب ماركو جيامباولي الذي تولى تدريب الروسونيري في صيف 2019 واستعانت بالمدرب ستيفانو بيولي، الذي لم ينجح في ترك بصمة مع ميلان حتى الآن.

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