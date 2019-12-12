أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو .. الإسبان يعبرون الفخ بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو الروسي، في الجولة السادسة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز نادي الأتليتكو بثنائية دون رد.

وخلال الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو، نجح نادي الأتليتكو في تسجيل الهدف الأول تفاديًا للفخ الروسي، الذي كان يهدف في إنهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد معاناة نجح اللاعب البرتغالي جواو فيليكس في إحراز الهدف الأول للأتلتيكو من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو.

وواصل النادي الإسباني سعيه وبقوة لإحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو، ولكن دون جدوى.

وانتهى النصف الأول من لقاء أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو، بتقدم نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو، استمر ضغط فريق العاصمة الإسبانية، الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب فيليبي بطريقة جميلة في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وفي ظل تراجع فريق لوكوموتيف موسكو، أهدر نادي الأتليتكو العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بتوسيع الفارق في مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو.

وانتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو، بفوز الأتلتيكو بثنائية دون رد ليُصبح رصيده بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف نادي يوفنتوس الإيطالي المتصدر برصيد 16 نقطة.

وخلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو، تمكن يوفنتوس من الفوز على باير ليفركوزن الألماني في ألمانيا بثنائية دون رد أحرزها كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وبعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوكوموتيف موسكو، أصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي، حيث يتواجد يوفنتوس في الصدارة ثم أتلتيكو مدريد ثم نادي باير ليفركوزن في المركز الثالث برصيد ست نقاط، ثم نادي لوكوموتيف موسكو برصيد ثلاث نقاط.