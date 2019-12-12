أجانب #الترجي يزيدون صعوبة مهمة #الهلال

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق انطلاقة قوية في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، والفوز على الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

وأكد الإعلامي عبدالكريم الجاسر على صعوبة مباراة الهلال ضد الترجي التونسي، وقال خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الترجي فريق صعب جداً وجل تركيزه على مواجهة الهلال”.

وتابع: “الجميل في مشاركة الهلال الأولى في كأس العالم للأندية أنها تشهد عودة الأندية السعودية لمونديال الأندية بعد غياب 14 سنة، وتعتبر هذه البطولة غير مهمة لأغلب لاعبي الزعيم لأنهم سبق لهم اللعب في محفل أكبر وهو كأس العالم”.

وتحدث الإعلامي عبدالعزيز الزلال عن مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية 2019، قائلًا: “قدر فريق الهلال أنه يشارك في أي بطولة كمرشح وليس بهدف المشاركة فقط”.

وأضاف: “بطل قارة أفريقيا الترجي فريق صعب جداً ولم يخسر لموسم كامل .. ويملك 8 لاعبين جانب في صفوفه .. والمباراة ليست سهلة على الهلال”.

واختتم تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الترجي يلعب اللعب السهل الممتنع ويحتاج إلى فرصتين فقط لإنهاء المباراة”.