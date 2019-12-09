أجوريجاراي: #الهلال وهداف #النصر الأصعب في الدوري

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الأوروغوياني ماتياس أجوريجاراي، بمستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، كاشفًا عن أصعب خصم واجهه حتى الآن.

وقال أجوريجاراي خلال تصريحاته في مقطع فيديو نشره حساب الدوري السعودي على الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الدوري السعودي للمحترفين قوي للغاية في هذا الموسم؛ بسبب قدوم لاعبين أجانب بمواصفات عالية”.

وأضاف: “التنافس مرتفع للغاية، وكان هذا الأمر بمثابة مفاجأة بالنسبة لي، لكنه أسعدني كثيرًا، حيث إنني لعبت سابقًا في الدوري الإسباني والإيطالي، وهي بطولات قوية من حيث المستوى والتنافسية”.

وتابع صاحب الـ30 عامًا: “هناك بعض الاختلافات بالدوري السعودي للمحترفين، فاللعب هنا منظم والأداء قوي داخل الملعب؛ ما يتسبب في ارتفاع المستوى، ونحن متحمسون لكل لحظة من هذا الموسم”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أصعب خصم واجهته الهلال، وبخصوص المهاجم الأصعب فهو عبدالرزاق حمد الله هداف النصر، وأفضل اللحظات كانت في بداية عام 2019، إذ كانت لحظات جميلة، والفريق استطاع أن يصنع الفارق للبقاء في الدوري”.