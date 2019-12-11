أحمد موسى: الإصابات عطلتني.. والجماهير لا تتقبل الخسارة

المواطن - مروة نبيل

نفى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى، انتقاله إلى الدوري التركي، مؤكدًا أنه عانى من الإصابات مع العالمي، ووعد الجماهير بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وعلق نجم نادي النصر على هذه الأنباء قائلًا: “لا أعلم أي شيء بخصوص انتقالي إلى الدوري التركي، ولا يوجد أي اتصال، وسمعت هذا الحديث فقط في وسائل الإعلام، وعلى الأندية الراغبة الحديث مع النصر”.

وأضاف: “أشعر بالسعادة والراحة في السعودية، لكنني تعرضت لإصابة كبيرة أبعدتني لمدة شهرين وسأعمل على العودة إلى التسجيل، إلا أن الإصابات تؤثر على اللاعبين وأتمنى أن تكون آخر إصابة لي، وحالتي البدنية جيدة الآن وأنا جاهز للمشاركة مع الفريق”.

وتابع: “لا أعلم ما الذي سأقوله لجماهير النصر غير الراضية من مستواي، لأنني لم أجلب الإصابة إلى نفسي، الحظ صادف أنني تعرضت لإصابتين مع النصر، والإصابة تأتي في أي وقت وأنا لست أول لاعب يتعرض لذلك”.

وتحدث عن الدوري السعودي قائلًا: “اللاعب السعودي يتمتع بمستوى جيد، وأعتقد أن الدوري يعد من أقوى المسابقات، ويضم أجانب لديهم تاريخ وخبرة كبيرة، والمنافسة على الدوري ليست سهلة”.

وواصل أحمد موسى تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “ومن المبكر توقع الفوز بالدوري، والفريق جاهز بدنيًا وفنيًا من أجل المحافظة على لقبه، ومن الضروري الاستمرار في العمل”.

وعن طموحاته مع النصر، قال: “في كل دولة وضعت بصمة واضحة، وأريد أن أترك بصمة هنا، وسأعمل على تحقيق ذلك، وكانت لدي طموحات كبيرة عندما وصلت إلى السعودية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “والجماهير لا تتقبل الخسارة ولاحظت هذا الأمر، ولكن في كرة القدم يمكن أن تلعب بجد وتخسر، وهي مسألة خسارة وفوز، ويجب أن يتم تغيير طريقة التفكير، لأنه لا يمكن لفريق أن يكسب جميع المباريات”.