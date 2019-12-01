أخضر السلة بطلًا لكأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بلقب كأس البطولة الخليجية الـ16، عقب فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة 92/ 83، مساء اليوم الأحد.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مباراة أخضر السلة ضد المنتخب الكويتي، وهنأ اللاعبين على الفوز والتتويج بالميدالية الذهبية.

وتألق أخضر السلة بشكل لافت في منافسات البطولة الخليجية الـ16 التي أُقيمت في الكويت، ونجح في التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب البحريني بنتيجة 73/ 57، كما قدم أداء مميزًا في الأدوار التمهيدية.