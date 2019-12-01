أخضر الصالات يُنهي استعداداته لمواجهة #الأرجنتين
ضمن معسكره في الدمام

أخضر الصالات يُنهي استعداداته لمواجهة #الأرجنتين

2019/12/01
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الأرجنتين وديًا على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام.

وخاض أخضر الصالات حصة تدريبية مسائية تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها اللقاء من خلال توظيف اللاعبين بالطريقة المناسبة.

ويلعب أخضر الصالات ضد منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2016، مساء يوم غد الاثنين، على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام، وذلك ضمن معسكره الحالي والذي يستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه الودية الدولية في إطار تحضيرات المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات في تركمانستان خلال فبراير المقبل، كما سيخوض المنتخب ودية أخرى، بعد غد الثلاثاء.

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