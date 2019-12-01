أخضر الناشئين يبدأ الاستعداد لكأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

دشن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى الرابع من شهر ديسمبر، في إطار المرحلة الأولى من برنامجه التحضيري لبطولة كأس آسيا 2020 في البحرين.

واحتضن الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الحصة التدريبية لأخضر الناشئين، والتي تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لعدد من التمارين اللياقية والتكتيكية.

واستدعى المدير الفني للأخضر، عبدالوهاب الحربي 28 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم؛ عبدالله الصويلح، صالح برناوي، عبدالله الزيد، حامد يوسف، نايف زياد، وليد عياش، عبدالعزيز العليوة، فواز المطيري، عمار الخيبري وسعد القحطاني.

وتضم قائمة الأخضر أيضًا، محمد سليمان، نواف شيعان، خالد مجرشي، مهند براح، ماجد الخليفة، سعود التمبكتي، مهند برناوي، مالك حمزة، عبدالله الغامدي، عبدالمجيد العنزي، صهيب الزيد، علي عبدالرؤوف، بلال الدواء، مهند اليحيى، مهدي العبود، فيصل العبدالواحد، محمد الحسن وإبراهيم الزهراني.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا، تأهل إلى كأس آسيا بعد تصدره لمجموعته في التصفيات التي أُقيمت منافساتها في الخُبر، شهر سبتمبر الماضي، والتي ضمت منتخبات عمان، سوريا وباكستان.