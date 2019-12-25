أخطاء الأجانب مستمرة.. والحكم السعودي الحل الأمثل

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من استعانة الاتحاد السعودي لكرة القدم بحكام أجانب، إلا أنهم تعرضوا لانتقادات شديدة خلال الفترة الأخيرة، بعد تزايد أخطائهم، ما دفع البعض للمطالبة بعودة الحكم المحلي في معظم المباريات.

الحكم السعودي

وكانت مباراة الأهلي وضمك في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد شهدت عودة الحكم السعودي إلى قيادة مباريات الدوري بعد غياب لأكثر من موسم.

وعلقت الإعلامية الرياضية هناء العلوني على الاستعانة بالحكام المحليين، قائلة: “الرجوع إلى الحكم السعودي بعد أن وصل اتحاد القدم لقناعة أن لا فرق بينهم، والفرق فقط هو بالدعم المالي، والأخطاء بالحكم الأجنبي لازالت مستمرة”.

وتابعت خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلة: “أنا مع عودة الحكم السعودي بكل أخطائه لأني اكتشفت بمتابعة الحكم الأجنبي أنه لا يوجد فرق، في بعض الأحيان مباريات عادية جدًا، ويتم الاستعانة بالأجانب”.

وأضافت: “أنا مع الحكم الأجنبي القوي جدًا في مباريات هامة جدًا، يمكن الاستعانة به في الديربيات أو الكلاسيكو ليس لقلة ثقتنا في الحكم السعودي، ولكن لإراحته من الضغط”.

واختتمت هناء العلوني تصريحاتها قائلة: “ولكن الأهم تأهيل الحكام السعوديين بدنيًا بشكل جيد، واختيار النخبة من دوري الدرجة الأولى”.

وفي السياق ذاته، قال المحاضر في الاتحاد الآسيوي جاسم الحربي: “الحكام الأجانب لم يضيفوا أي شيء إلى الدوري السعودي.. الأخطاء نفس الأخطاء”.

وواصل تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية قائلًا: “في مباريات الديربي يمكن إحضار الحكم الأجنبي للبعد عن الشك وتحميله مسؤولية النتيجة والطعن في قراراته”.

واستكمل: “حكامنا في التقييم من أفضل الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لذلك يجب إعطاؤهم حقوقهم ودعمهم.. نفس الأخطاء عند الأجنبي موجودة لدى المحلي، ويجب أن تكون النسبة 70% للسعوديين، و30% للحكام الأجانب النخبة في المباريات القوية”.

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