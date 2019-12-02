أدبي الأحساء ضيف شرف معرض كتاب جامعة الملك فيصل

المواطن - الأحساء

يشارك نادي الأحساء الأدبي في معرض الكتاب 2019، الذي يفتتحه الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء يوم الثلاثاء، ويستمر 6 أيام من 6- 11/ 4/ 1441هـ الموافق 3- 8/ 12/ 2019م.

ويحل النادي ضيف شرف المعرض بباقة من البرامج الثقافية المنوعة بالشراكة مع عمادتي شؤون الطلاب والمكتبات بالجامعة، وسيكون من ضمن هذه البرامج جلسات حوارية في ركن النادي، وأمسية روائية بعنوان “جغرافيا الفنتازيا” على مسرح عمادة شؤون الطلاب يتحدث فيها الروائي أسامة المسلم ويديرها الإعلامي صالح العجرفي.

كما سيكون هناك منصة لتوقيع الكتب ممن أصدر لهم النادي كتبًا خلال العام 2019م، كما سيكون هناك ندوة عن مؤسسات التعليم في الأحساء يتحدث فيها كل من الدكتور عبدالرحيم آل الشيخ مبارك والدكتور زيد صالح أبو الحاج ويديرها الدكتور دايل الخالدي، وهناك برنامج منوع للأطفال في ركن النادي.

وتقدم نادي الأحساء الأدبي بالشكر والتقدير لجامعة الملك فيصل على الشراكة الثقافية المتميزة بين النادي والجامعة التي كان من نتائجها الكثيرة المشاركة في هذه المناسبة الثقافية ودعوة النادي ليكون ضيف الشرف للمعرض.