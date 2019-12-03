أدلة هائلة ضد ترامب في تقرير عزله

المواطن - متابعة

أصدرت لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تقريرًا، اتهمت فيه الرئيس دونالد ترامب بارتكاب تجاوزات والعمل لتحقيق مصالح سياسية شخصية، بالإضافة إلى عرقلة التحقيق الجاري معه.

وبحسب تقرير التحقيق الذي يستهدف عزل الرئيس الأمريكي فالأدلة ضد ترامب “هائلة”، بحسب وكالات أنباء نقلت عن التقرير.

وأقر الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي بالتقرير النهائي حول التحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي، بأن الأخير حرض الأوكرانيين على التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وانتقد ترامب، في وقت سابق، بغضب شديد الديمقراطيين، كما رفض التحقيق الذي وجه إليه الاتهامات، داعيًا النواب الأمريكيين إلى التفكير في إجراء تصويت عليه.