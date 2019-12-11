أرامكو أكبر شركة مدرجة في العالم

المواطن - الرياض

أكدت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة تداول، أنه مع بدء تداول أسهم أرامكو السعودية، ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم.

وأضافت السحيمي في كلمة لها خلال حفل إدراج أرامكو في السوق المالية، أن بعد هذه الخطوة ستنتقل تداول لتحتل مركزاً متقدماً من ناحية القيمة السوقية لتكون من أكبر عشر أسواق مالية عالمية”.

أما مدير أرامكو ياسر الرميان، فقال إن هذا الاكتتاب سيعزز من حوكمة أعمال الشركة، وسيزيد من معايير الشفافية، وسيدعم الاستمرار في التميز التشغيلي والانضباط المالي لشركة أرامكو.

ولفت إلى أن اختيار (تداول) منصة للإدراج، لخير دليل على المكانة العالية للسوق المالية السعودية.