أرامكو تتيح خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15% كلياً أو جزئياً

المواطن - الرياض

أكدت البنوك المرتبة لإصدار أرامكو أن الشركة ستمارس خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15% كلياً أو جزئياً خلال أول 30 يوماً من فترة تداولاتها.

وأوضح البيان الصادر مساء أمس الاثنين عن سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية تعليقات صادرة في وقت سابق عن مسؤول تنفيذي في الأهلي كابيتال نقلها تلفزيون العربية الإخباري قال إن خيار بيع الأسهم تمت ممارسته.

وإذا جرت ممارسة الخيار بالكامل فإن شركة النفط العملاقة التي تسيطر عليها الدولة قد تجمع 29.4 مليار دولار.

وجمع الطرح العام الأولي الرئيسي لأرامكو 25.6 مليار دولار يوم الخميس.

وتدرج أرامكو أسهمها يوم الأربعاء في البورصة السعودية بعد استكمال أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

يذكر أن شركة أرامكو قد حددت في وقت سابق، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً للسهم.

وحددت أرامكو البنوك المستلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.