أرامكو تحتل مكان آبل كأكبر الشركات المدرجة في العالم
قفز السهم إلى الحد الأقصى 10% مع الافتتاح

أرامكو تحتل مكان آبل كأكبر الشركات المدرجة في العالم

2019/12/11
الساعة 10:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تحتل شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء مكان شركة آبل الأميركية كأكبر الشركات المدرجة في العالم، وذلك بعد إدراجها في السوق المالية (تداول).

وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريالًا.

وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وبحسب العربية، افتتاح سهم أرامكو عند 35.2 ريالًا يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

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