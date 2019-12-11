أرامكو تنهي زعامة أبل كأعلى قيمة سوقية

المواطن - الرياض

أزاحت شركة أرامكو السعودية، شركة أبل الأمريكية عن مركزها الأول كأعلى قيمة سوقية في سوق الأسهم حول العالم لتؤكد نجاح توجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ورؤيته التي أطلقها قبل 3 سنوات.

وكان ولي العهد أكد في لقائه التلفزيوني مع دواد الشريان أنه يمكن الإبقاء على أرامكو كشركة سعودية داخل المملكة والاستفادة من قيمة الأموال المتحصلة من بيع جزء من أسهمها في تطوير العديد من القطاعات الأخرى.

ونجح اكتتاب أرامكو في جمع 96 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، تم تسعيرها عند الحد الأعلى من نطاق التسعير، وهو تقريبًا ضعف المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها في جميع الطروحات الأولية العامة في السوق المالية السعودية بين عامي 2013 و2018 والتي قدرت بـ 48.78 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي).

أكبر 10 بورصات في العالم حتى تاريخ 10 ديسمبر 2019

البورصة القيمة السوقية بورصة نيويورك، الولايات المتحدة 22.9 تريليون دولار ناسداك، الولايات المتحدة 10.8 تريليون دولار بورصة طوكيو، اليابان 5.67 تريليون دولار. بورصة شنغهاي، الصين 4.02 تريليون دولار بورصة هونغ كونغ، هونغ كونغ 3.93 تريليون دولار يورونكست، منطقة اليورو 3.92 تريليون دولار بورصة لندن، المملكة المتحدة 3.76 تريليون دولار. بورصة شنتشن، الصين 2.5 تريليون دولار بورصة تورونتو، كندا 2.1 تريليون دولار بورصة بومباي، الهند 2.05 تريليون دولار.

أكبر 10 بورصات في العالم حتى تاريخ 11 ديسمبر 2019

البورصة القيمة السوقية بورصة نيويورك، الولايات المتحدة 22.9 تريليون دولار ناسداك، الولايات المتحدة 10.8 تريليون دولار بورصة طوكيو، اليابان 5.67 تريليون دولار. بورصة شنغهاي، الصين 4.02 تريليون دولار بورصة هونغ كونغ، هونغ كونغ 3.93 تريليون دولار يورونكست، منطقة اليورو 3.92 تريليون دولار بورصة لندن، المملكة المتحدة 3.76 تريليون دولار. بورصة شنتشن، الصين 2.5 تريليون دولار السوق المالية السعودية “تداول”، المملكة العربية السعودية 2.2 تريليون دولار بورصة تورونتو، كندا 2.1 تريليون دولار.