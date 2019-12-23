أرامكو : لا نشارك في أي أنشطة استثمارية بسوريا
لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب

أرامكو : لا نشارك في أي أنشطة استثمارية بسوريا

2019/12/24
الساعة 1:41 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت شركة أرامكو أنها لا تشارك في أي أعمال تنقيب عن النفط في سوريا.

وأوضحت شركة أرامكو ردًّا على أسئلة “العربية نت” عبر البريد الإلكتروني أنها “لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج”، كما ذكرت أنها لا تشارك بأي أنشطة استثمارية أخرى في سوريا.

وكانت وكالة الأناضول التركية قد نشرت خبرًا عن وصول خبراء تابعين لشركة أرامكو إلى حقل “العمر” النفطي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ريف دير الزور، شرق سوريا.

وزعمت “الأناضول”، الجمعة الماضية، أن 15 مهندسًا وتقنيًّا سعوديًّا ومصريًّا وصلوا إلى “حقل العمر”، لـ”تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه”، وهو ما نفته شركة أرامكو.

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