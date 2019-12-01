أربع صفقات تحل مشاكل #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف حمد المنتشري مدافع نادي الاتحاد السابق عن أربع صفقات ستؤثر بالإيجاب على الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المقبلة.

وتحدث المنتشري لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: الاتحاد هو أضعف فريق مستفيد من اللاعبين الأجانب، وخط الوسط كله به لاعبون تخطت أعمارهم الثلاثين، الاتحاد بحاجة لثورة حقيقية في اللاعبين الأجانب.

وأضاف المنتشري: أرى أن الاتحاد بحاجة ماسة للتعاقد مع صانع لعب، ولاعب طرف، ورأس حربة ومدافع.

وواصل المنتشري حديثه قائلًا: مروان دا كوستا مدافع ليس بالقيمة العالية المناسبة للاتحاد والفريق حاليًا موقفه صعب ويحتاج لأفضل محترفين، ولو أنني أملك سلطة لتعاقدت مع أفضل اللاعبين بدون أي شك.

نجم آخر يريد الرحيل

وكانت تقارير صحافية، أشارت إلى وجود نية من اللاعب المغربي مروان دا كوستا لمغادرة الاتحاد على غرار الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو في يناير بسبب وجود خلاف بينه وبين أنمار الحائلي رئيس النادي.

خطوة واحدة للاتحاد للرد

من ناحية أخرى، يملك نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطوة واحدة، وذلك من أجل الرد على رفض استئنافه من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول قضية اللاعب المصري أحمد مصطفى لاعب أبها.

ووجهت لجنة الاستئناف، صدمة مدوية لنادي الاتحاد برفضها الاحتجاج المقدم من العميد بسبب إشراك أبها للاعب المصري أحمد مصطفى خلال لقاء الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتفكر إدارة الاتحاد في التوجه إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي من أجل تصعيد المسألة، خاصة أن العميد لا يزال مُصرًا على أن موقفه قانوني طبقًا لتصريحات حمد الصنيع نائب رئيس نادي الاتحاد.