أربع قنابل موقوتة يود الأهلي إبطال مفعولها

المواطن - محمد سمعه

يطمح النادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، في إبطال مفعول أربع قنابل موقوتة، وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة والعمل على التتويج ببطولة في موسم 2019- 2020.

ويود الأهلي التخلص من الأزمة الأولى، التي تتعلق بنقص الدعم المالي، حيث أشارت تقارير صحافية إلى ابتعاد الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي عن دعم الفريق ماليًّا لخلافه مع رئيس النادي أحمد الصائغ، حيث تهدف الإدارة لحل الخلاف مع الأمير منصور بن مشعل حرصًا على مصلحة الفريق وتجنب تدهور النتائج.

أما الأزمة الثانية فهي التركيز الشديد بدعم الفريق بصفقات مميزة في فترة الانتقالات الشتوية من أجل محاولة المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جروس يُحدد متطلباته:

ويريد جروس دعم الفريق بضم مدافع وصانع لعب وظهير أيمن وظهير أيسر.

أما الأزمة الثالثة فتتجنب في تأثر لاعبي الفريق الأول بما يدور حول من أزمات، وهي قنبلة موقوتة تؤرق جروس، خاصة في ظل وجود تقارير تُفيد بأن المشرف العام على الكرة بالأهلي مُصر على رفع طلب إقامة جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس إدارة الأهلي.

الراقي لم يُتوج محليًّا منذ ثلاث سنوات:

وتُعد الأزمة الرابعة هي الخوف من عدم التتويج ببطولة في الموسم الحالي مثل الموسم السابق بسبب المشاكل الإدارية في الفريق، حيث منذ فوز الهلال بلقبي الدوري والكأس بموسم 2015- 2016، لم ينجح الراقي في التتويج بأي بطولة محلية، كما ودع دوري أبطال آسيا نسخة 2019 من دور الستة عشر أمام الهلال.