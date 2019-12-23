أربع لحظات مميزة للكرة السعودية في 2019

المواطن - محمد سمعه

شهدت الكرة السعودية في عام 2019 أربع لحظات مميزة لن تُنسى بالنسبة لمشجع المنتخب السعودي والهلال والنصر والتعاون.

وكانت البداية في شهر مايو الماضي، عندما حقق نادي التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018-2019 للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة مدربه البرتغالي السابق بيدرو إيمانويل على حساب الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

مايو شهر السعادة للنصر

وفي نفس الشهر وبالتحديد يوم 16 مايو تُوج النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق نقطة عن نادي الهلال، في دوري تم حسمه في الجولة الأخيرة، حيث فاز النصر والهلال في آخر جولة لكن فارق النقاط كان لصالح أصفر العاصمة.

ولا يجب نسيان أن اللحظة الثالثة، كانت خوض المنتخب السعودي مباراته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى حيث أُقيمت المباراة يوم 15 أكتوبر الماضي بمدينة رام الله وانتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

الهلال يعود للسيطرة القارية بعد 19 عامًا

أما اللحظة الأجمل بالنسبة للمشجع الهلالي ومشجع الكرة السعودية بشكل عام هي تتويج الهلال بعد 19 عامًا من الانتظار بلقب دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال يومي 9 و 24 من نوفمبر الماضي على نادي أوراوا الياباني في مجموع مباراتي النهائي بثلاثية دون رد، ونجح بعدها الهلال في تحقيق المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

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