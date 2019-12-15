أرسنال يسقط بثلاثية ضد #مانشستر_سيتي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، التي أُقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخسارة الجانرز بثلاثية دون رد.

أرسنال ضد مانشستر سيتي:

وبدأت مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي بشكل سريع، ونجح البلجيكي كيفين دي بروين في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور أقل من دقيقتين، وضغط السيتيزنز بقوة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وتمكن رحيم سترلينج من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من دي بروين في الدقيقة 15، وأطلق رودري تسديدة قوية عند الدقيقة 23، ولكنها مرت فوق العارضة.

وعزز السيتيزنز تقدمه بهدف ثالث عند الدقيقة 40 عن طريق دي بروين، وبعد مرور دقيقتين كاد اللاعب ذاته أن يُسجل الهدف الرابع، ولكنها ارتدت من القائم، لينتهي الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي بتأخر الجانرز.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو الجانرز، ولعب بيير إيميريك أوباميانج كرة رأسية مميزة مرت بجوار القائم عند الدقيقة 47، وسدد نجم السيتيزنز جيسوس كرة قوية في الدقيقة 52، ولكنها خرجت بعيدًا.

واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي بفوز السيتيزنز بثلاثة أهداف دون رد.

وبعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم، رفع السيتيزنز رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الجانرز عند 22 نقطة في المركز التاسع.